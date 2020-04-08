Строительство двух домов по программе реновации одобрили в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Выдано разрешение на строительство двух домов в Зеленограде по программе реновации, передает Агентство "Москва" заявление комитета государственного строительного надзора столицы.

"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство еще двух домов по программе реновации в Зеленограде в районах Крюково и Старое Крюково", – говорится в сообщении ведомства. В качестве застройщика выступает Московский фонд реновации.

Разрешение на строительные работы будет действовать до конца следующего года. Известно, что строить жилье будут по адресам Солнечная аллея, владение 936, и Георгиевский проспект, владение 1936.

Данные новостройки рассчитаны на 467 квартир. Помимо постройки домов, ожидается благоустройство прилегающей территории. Рядом появятся детские и спортивные площадки.

Ранее стало известно, что в городе стартуют электронные обсуждения по проектам реновации.

Кроме того, дом на 264 квартиры построят в Нагатинском Затоне.