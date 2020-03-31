Дом на 264 квартиры построят в Нагатинском Затоне по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом на 264 квартиры с автостоянкой построят в районе Нагатинский Затон по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

Новое здание расположится на улице Речников, владении 22. Дом будет состоять из двух односекционных корпусов, объединенных стилобатным цокольным этажом, где разместятся автостоянка и помещения общественного назначения.

В каждом корпусе будет по 132 квартиры, предусмотрено по три лифта разной грузоподъемности. Зону парковки огородят шлагбаумами, прилегающую территорию благоустроят. Во дворе появятся детские, спортивные площадки и площадки для отдуха.

Предусмотрена разбивка газонов, размещение малых архитектурных форм, высадка зеленых насаждений и устройство наружного освещения территории.

Ранее жители одного из домов в Южном Бутове переехали в новостройки по программе реновации. Договоры на равнозначные квартиры заключили 26 семей. Новостройки – дом 49, корпус 2, и дом 55, корпус 1, – располагаются на улице Изюмской.