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Город

08:15

Жители дома на Варшавском шоссе переехали по программе реновации

город строительство недвижимость реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители одного из домов в столичном районе Южное Бутово переехали в новостройки по программе реновации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Все 26 семей, проживавшие ранее в доме 194, корпус 2 на Варшавском шоссе, заключили договоры на равнозначные квартиры с департаментом городского имущества и переехали в новостройки – дом 49, корпус 2 и дом 55, корпус 1 на улице Изюмской. Здание стало шестым по счету в Южном Бутово полностью расселенным в рамках реновации", – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмечается, что старый дом хотят снести после того, как префектура ЮЗАО примет решение о выводе здания из эксплуатации.

Дом на 364 квартиры по программе реновации введут в Царицыне в 2021 году. Сейчас на строительной площадке выполняются работы по возведению монолита. Здание будет состоять из восьми секций переменной этажности. Известно, что для жильцов станет доступно 44 однокомнатных, 278 двухкомнатных и 42 трехкомнатных квартиры. При этом восемь квартир оборудуют для маломобильных граждан.

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