Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

12:09

Дом на 364 квартиры по программе реновации введут в Царицыне в 2021 году

строительство город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном департаменте строительства заявили, что на юге города будет сдан в эксплуатацию жилой дом на 364 квартиры. Строительство будет осуществляться по программе реновации, передает Агентство "Москва".
"В районе Царицыно по адресу улица Каспийская, дом 28, корпус 4, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом на 364 квартиры для переселения по программе реновации", – сказали в пресс-службе департамента. На строительной площадке сейчас выполняются работы по возведению монолита.

Как добавил руководитель Депстроя Рафик Загрутдинов, дом будет состоять из восьми секций переменной этажности. Известно, что для жильцов станет доступно 44 однокомнатных, 278 двухкомнатных и 42 трехкомнатных квартиры.

При этом восемь квартир оборудуют для маломобильных граждан.

Для удобства вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают в один уровень с поверхностью земли. Прилегающую территорию дома благоустроят, установят площадки для детей, а также организуют места для отдыха.

Помимо того, для автомобилистов под домом запланирована одноэтажная подземная парковка.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации в СЗАО планируют ввести в 2021 году.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика