Дом на 364 квартиры по программе реновации введут в Царицыне в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном департаменте строительства заявили, что на юге города будет сдан в эксплуатацию жилой дом на 364 квартиры. Строительство будет осуществляться по программе реновации, передает Агентство "Москва".

"В районе Царицыно по адресу улица Каспийская, дом 28, корпус 4, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом на 364 квартиры для переселения по программе реновации", – сказали в пресс-службе департамента. На строительной площадке сейчас выполняются работы по возведению монолита.

Как добавил руководитель Депстроя Рафик Загрутдинов, дом будет состоять из восьми секций переменной этажности. Известно, что для жильцов станет доступно 44 однокомнатных, 278 двухкомнатных и 42 трехкомнатных квартиры.

При этом восемь квартир оборудуют для маломобильных граждан.

Для удобства вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают в один уровень с поверхностью земли. Прилегающую территорию дома благоустроят, установят площадки для детей, а также организуют места для отдыха.

Помимо того, для автомобилистов под домом запланирована одноэтажная подземная парковка.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации в СЗАО планируют ввести в 2021 году.

