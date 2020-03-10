Дом по программе реновации начали строить на северо-востоке Москвы

17:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичном районе Южное Медведково приступили к строительству жилого дома в рамках программы реновации. Дом появится на улице Молодцова, передает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент строительства.
"В настоящее время идут подготовительные работы: ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и временных дорог", – рассказали в ведомстве. Известно, что ввести в эксплуатацию объект планируют в 2022 году.
Данный жилой дом – двухсекционный, 18-этажный. Возведение осуществляется по индивидуальному проекту. Для горожан будет доступно 187 квартир. Общая площадь квартир составит 10 тысяч 610,1 квадратного метра.
Как уточнили в департаменте, первые этажи отдадут под размещение объектов социального, коммерческого и культурного назначения. В распоряжении местных жителей будут аптеки, магазины. Новостройка получит автоматизированную систему контроля и учета потребления энергоресурсов.
Территорию около дома ожидает благоустройство и озеленение. Появятся три детские и две спортивные площадки.
В СВАО в программу реновации попали 499 жилых домов. Власти Москвы утвердили 59 стартовых площадок под строительство.
Ранее сообщалось, что порядка 300 расселенных в рамках программы реновации домов снесут до конца 2022 года.
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