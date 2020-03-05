Порядка 300 расселенных в рамках программы реновации домов снесут до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около 300 пятиэтажных домов, ранее расселенных по программе реновации в столице, планируют снести до конца 2022 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Вопросы переселения и сноса разные. До конца 2022 года по реновации мы планируем снести порядка 300 расселенных домов", – заявил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он объяснил, что порядок работы для каждого дома является одинаковым. Сначала строится стартовый дом, затем после его ввода в эксплуатацию начинается переселение. Параллельно с этим решаются необходимые юридические вопросы.

Ранее четыре стартовые площадки для реализации программы реновации определили в московском районе Северном. Общая площадь сносимого жилья составит 30 тысяч квадратных метров. Стартовые же дома будут соответствовать требованиям к улучшенной отделке и благоустройству территории.

Кроме того, в начале марта Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство трех домов по программе реновации в Северо-Восточном, Северном и Южном округах.

