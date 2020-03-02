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11:58

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство трех домов по программе реновации

город строительство

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комитет государственного строительного надзора Москвы оформил разрешение на строительство трех домов по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета.

Здания на 511 квартир построят в Северо-Восточном, Северном и Южном округах. Разрешение будет действовать до конца 2021 года.

"Жилые дома будут расположены на улицах Пулковской, Молодцова и Малой Тульской. Застройщиком является Московский фонд реновации", – отметили в пресс-службе.

Новостройки будут построены в полном соответствии со стандартами реновации. Первые этажи отведут под аптеки, магазины, кафе, салоны красоты и службы быта. Кроме того, возле домов проведут работы по благоустройству и озеленению территории.

Ранее стало известно, что в 2021 году построят жилой дом в районе Зюзино по программе реновации. Работы будут вестись на улице Одесской.

Также в районе Солнцево в следующем году введут в эксплуатацию новостройку на 258 квартир.

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