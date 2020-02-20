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Город

10:42

В Москве рассматривают 40 новых площадок реновации

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице разрабатывают 40 новых стартовых площадок для реализации программы реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.

"Совместно с коллегами из Москомархитектуры, департамента городского имущества и префектурами продолжаем подбирать "старты", сейчас на рассмотрении находится 40 новых участков суммарной мощностью почти 600 тысяч квадратных метров", – заявил глава ведомства Сергей Левкин.

По словам специалиста, речь идет о территориях, отличных от тех, на которых планируют сносить и расселять уже существующие дома. При этом участки на месте сносимых многоэтажек рассматриваются параллельно. Когда стартовые площадки будут выбраны, соответствующие изменения внесут в постановление правительства Москвы от 26 сентября 2017 года № 708-ПП.

За прошедшие два года Сергей Собянин утвердил 431 площадку для реновации с градостроительным потенциалом 6,8 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в районе Нагатинский Затон Южного административного округа ввели в эксплуатацию новый жилой дом, построенный по программе реновации. В строении оборудовано 120 квартир.

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