Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Нагатинском Затоне. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Монолитный дом находится по адресу: Судостроительная улица, дом 3. Всего в доме 120 квартир общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что квартиры выполнены по принятым для программы реновации стандартам. На территории дома возвели детскую площадку и оборудовали зону для отдыха. Дом прошел все необходимые технические проверки.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации на Люблинской улице планируют облицевать клинкерной плиткой. Новостройка общей площадью более 22 тысяч квадратных метров расположится по адресу: улица Люблинская, владение 109/1.

Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

