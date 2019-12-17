Около 15 тыс человек планируют расселить по программе реновации в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 15 тысяч человек могут переехать в новые дома в рамках программы реновации столичного жилого фонда в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Мы считаем, что в следующем году порядка 15 тысяч человек мы расселим (по программе реновации. – Прим. ред.), и дальше у нас по нарастающей будет: 18 тысяч, 20 тысяч, 21 тысяча, 25 тысяч. И к 2023 году программа полноценно наберет обороты", – пояснил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что в следующем году столичные власти планируют ввести в эксплуатацию 65 домов по программе реновации. К настоящему времени в эксплуатацию сдали 47 жилых домов, идет строительство 143, а на стадии проектирования находятся еще 63 объекта.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

