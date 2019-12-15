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Город

15 декабря, 19:58

Договоры на докупку площадей по программе реновации заключены с 420 семьями

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Договоры на докупку площадей по программе реновации заключили с 420 семьями, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Еще 36 договоров остаются в работе.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, в этом году в Московский фонд реновации обратилось на 40% больше заявителей, желающих переселиться в жилье с большим количеством комнат, чем годом ранее – 267 против 189.

Он отметил, что для кого-то эта покупка давно запланирована, а для кого-то весомым аргументом стала 10-процентная скидка. Кроме того, Левкин напомнил, что для улучшения жилищных условий можно использовать кредитные средства, материнский капитал, жилищные субсидии и государственные жилищные сертификаты.

Накануне сообщалось, что строительство жилого дома на 75 квартир по программе реновации в районе Бирюлево Западное Южного административного округа Москвы завершат в 2021 году.

Односекционный жилой дом возведут по индивидуальному проекту. В оформлении фасада здания планируют использовать искусственный камень и металлические панели. Общая площадь квартир составит более 4 тысяч квадратных метров – здесь построят 22 однокомнатных, 46 двухкомнатных и 7 трехкомнатных жилых помещений.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

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