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Город

14:05

На Рязанском проспекте построят ЖК с черными фасадами

город строительство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

На Рязанском проспекте в Москве построят многофункциональный жилой комплекс с фасадами из черной клинкерной плитки. Об этом сообщил первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Жилой комплекс будет иметь достаточно необычный для Москвы архитектурный облик: отделка темной клинкерной плиткой, контраст форм двух высоких домов, а зеленая кровля станет настоящей визитной карточкой проекта", – рассказал специалист.

Жилой комплекс, который появится на территории бывшего завода "Молния", будет состоять из двух корпусов на 15 этажей каждый и одноэтажного здания, на крыше которого оборудуют сад и установят спортивные площадки. Попасть в своеобразный оазис можно будет с помощью мостиков со вторых этажей жилых корпусов.

Что касается инфраструктуры, то компания-застройщик обеспечит озеленение и благоустройство вокруг дома. Под землей расположится парковка на 183 машин, еще 75 парковочных мест оборудуют на поверхности.

Ранее сообщалось, что в Донском районе Москвы планируют построить комплекс апартаментов с общей подземной стоянкой. Проектную документацию по объекту согласовали в Москомэкспертизе.

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