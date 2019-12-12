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Город

16:49

Отделение полиции с тиром и буфетом построят на месте бывшей промзоны ЗИЛ

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ возведут здание полиции. Об этом сообщает пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Административное здание в Даниловском районе на территории публичного акционерного общества "Завод имени И. А. Лихачева" по адресу: ул. Автозаводская, владение 23, строение 123, Даниловский район, Южный административный округ Москвы", – говорится в сообщении.

Согласно проекту, административное здание будет трехэтажным. Кроме того, предполагается сделать контрольно-пропускной пункт, спецплощадки, парковки, проезды и тротуары. Также будет благоустроена площадь вокруг постройки.

Отмечается, что в новом полицейском участке разместятся кабинеты сотрудников МВД. Помимо них, в здании расположатся технические помещения, кафе, тренажерные залы и тир.

Ранее сообщалось, что вместо бывшей промзоны "Серп и Молот" появятся две школы и восемь детских садов. Ранее на этой территории располагался металлургический завод.

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