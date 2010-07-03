Пешеходный мост появится у будущей станции "Нагатинский Затон" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

У строящейся станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро планируют возвести пешеходный мост. Об этом проинформировали в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 декабря 2019 года согласилась с подготовкой проекта планировки территории пешеходного моста через старое русло Москвы-реки в районе транспортно-пересадочного узла "Нагатинский Затон", – рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что прилегающая к мосту территория составляет 10,9 гектара площади. В будущем постройка моста поможет жителям удобнее и быстрее добираться в другие районы.

Ранее стало известно, что на территории бывшей промзоны "Серп и Молот" будут построены две школы и восемь детских садов. Кроме того, будет возведена поликлиника для взрослых и детей.