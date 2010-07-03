Развязку дублера Кутузовского проспекта и ТТК начнут строить в 2020 году

12:45
Фото: stroi.mos.ru
Строить многоуровневую транспортную развязку на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК начнут в 2020 году. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного департамента строительства.
Известно, что в настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы по второму и третьему этапам строительства дороги.
"К строительству планируем приступить в следующем году", – заявил руководитель департамента Андрей Бочкарев.
Согласно проекту, будет построено и реконструировано в общей сложности 9,7 километра дорог, в том числе участок Шелепихинской набережной от ТТК до 3-го Силикатного проезда, также реконструируют Причальный проезд, 1-й Силикатный проезд, 2-й Силикатный проезд.
Помимо этого, возведут четыре эстакады общей протяженностью 0,84 километра, а именно эстакаду съезда с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд, эстакаду левоповоротного въезда на Северный дублер Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной, эстакаду съезда с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и Шелепихинской набережной и эстакаду съезда с ТТК на Северный дублер Кутузовского проспекта.
Также сообщается, что будет построено два подземных перехода для пешеходов и устройство дополнительного пролета двухпутного трехпролетного железнодорожного моста.
Уточняется, что возведение Северного и Южного дублеров Кутузовского проспекта позволит разгрузить Кутузовский проспект и в целом окажет благоприятное воздействие на дорожную обстановку на западе столицы.
Ранее сообщалось, что в скором времени будет открыт первый участок Южного дублера Кутузовского проспекта. Известно, что строительство отрезка от Аминьевского шоссе до Минской улицы уже завершилось, осталось проведение подготовительных работ.
Первый участок Южного дублера Кутузовского проспекта запустят в ближайшее время
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