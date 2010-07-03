Развязку дублера Кутузовского проспекта и ТТК начнут строить в 2020 году

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Строить многоуровневую транспортную развязку на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК начнут в 2020 году. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного департамента строительства.

Известно, что в настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы по второму и третьему этапам строительства дороги.

"К строительству планируем приступить в следующем году", – заявил руководитель департамента Андрей Бочкарев.

Согласно проекту, будет построено и реконструировано в общей сложности 9,7 километра дорог, в том числе участок Шелепихинской набережной от ТТК до 3-го Силикатного проезда, также реконструируют Причальный проезд, 1-й Силикатный проезд, 2-й Силикатный проезд.

Помимо этого, возведут четыре эстакады общей протяженностью 0,84 километра, а именно эстакаду съезда с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд, эстакаду левоповоротного въезда на Северный дублер Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной, эстакаду съезда с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и Шелепихинской набережной и эстакаду съезда с ТТК на Северный дублер Кутузовского проспекта.

Также сообщается, что будет построено два подземных перехода для пешеходов и устройство дополнительного пролета двухпутного трехпролетного железнодорожного моста.

Уточняется, что возведение Северного и Южного дублеров Кутузовского проспекта позволит разгрузить Кутузовский проспект и в целом окажет благоприятное воздействие на дорожную обстановку на западе столицы.

Ранее сообщалось, что в скором времени будет открыт первый участок Южного дублера Кутузовского проспекта. Известно, что строительство отрезка от Аминьевского шоссе до Минской улицы уже завершилось, осталось проведение подготовительных работ.