Пять вылетных магистралей Москвы благоустроят в 2020 году

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Пять вылетных магистралей благоустроят в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"На 2020 года запланировано благоустройство пяти крупных вылетных магистралей: Ленинского проспекта, улицы Профсоюзной, шоссе Энтузиастов, очень большая магистраль от улицы Большие Каменщики через Пролетарский проспект, будет благоустроена улица Липецкая до МКАД и Щелковское шоссе", – сказал Бирюков.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года реконструируют четыре развязки на МКАД. Осталось завершить развязки на Липецкой улице, Волоколамском и Осташковском шоссе и улице Верхнего поля в Капотне. Уже сейчас пропускная способность МКАД и развязок увеличилась на 20 процентов.

С 2011 году реконструировали 16 развязок на МКАД. Например, Бусиновская развязка обеспечила удобный выезд из города по Северо-Восточной хорде не только на Московскую кольцевую, но и на трассу М11 "Нева".

За последние годы в Москве построили и реконструировали больше 800 километров дорог. Это как дорога от Москвы до Казани. Работы проводили на Северо-Западной и участках Северо-Восточной хордах. Готовы вылетные магистрали – Рязанский и Волгоградский проспекты, Варшавское шоссе.

