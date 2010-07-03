Завершен монтаж нового Карамышевского моста

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В столице завершился монтаж конструкций нового Карамышевского моста. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, теперь по Карамышевскому мосту сможет ездить строительная техника. "Рабочим предстоит обустроить дорожное полотно и освещение", – рассказал заммэра, уточнив, что эти работы планируют полностью завершить до конца ноября.

По словам Хуснуллина, Карамышевский мост уникален тем, что его пролетная конструкция, при длине в 600 метров, держится только на двух опорах, которые установлены около берегов реки. "Сооружение балочного моста – финальная часть проекта строительства Северо-Западной хорды (СЗХ)", – подчеркнул глава Стройкомплекса. Он добавил, что на мосту будет по три полосы для движения в каждом направлении.

В 200 метрах от нового сооружения находится старый шлюзовой Карамышевский мост. Его намерены использовать для местных поездок – без выезда на транзитную магистраль СЗХ.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года реконструируют четыре развязки на МКАД. По словам Марата Хуснуллина, речь идет о развязках на Липецкой улице, Волоколамском и Осташковском шоссе и улице Верхнего поля в Капотне. Программа реконструкции МКАД реализована на 85%, подчеркнул заммэра.

За последние годы в Москве построили и реконструировали свыше 800 километров дорог. Работы проводили на Северо-Западной и Северо-Восточной хордах. Готовы вылетные магистрали – Рязанский и Волгоградский проспекты, Варшавское шоссе.

В планах до конца года проложить еще 40 километров асфальта. Кроме того, в ближайшие четыре года городские власти планируют практически замкнуть хордовое кольцо.