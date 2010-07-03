Завершен монтаж нового Карамышевского моста

14:05
14:05
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В столице завершился монтаж конструкций нового Карамышевского моста. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса.
Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, теперь по Карамышевскому мосту сможет ездить строительная техника. "Рабочим предстоит обустроить дорожное полотно и освещение", – рассказал заммэра, уточнив, что эти работы планируют полностью завершить до конца ноября.
По словам Хуснуллина, Карамышевский мост уникален тем, что его пролетная конструкция, при длине в 600 метров, держится только на двух опорах, которые установлены около берегов реки. "Сооружение балочного моста – финальная часть проекта строительства Северо-Западной хорды (СЗХ)", – подчеркнул глава Стройкомплекса. Он добавил, что на мосту будет по три полосы для движения в каждом направлении.
В 200 метрах от нового сооружения находится старый шлюзовой Карамышевский мост. Его намерены использовать для местных поездок – без выезда на транзитную магистраль СЗХ.
Ранее сообщалось, что до конца 2021 года реконструируют четыре развязки на МКАД. По словам Марата Хуснуллина, речь идет о развязках на Липецкой улице, Волоколамском и Осташковском шоссе и улице Верхнего поля в Капотне. Программа реконструкции МКАД реализована на 85%, подчеркнул заммэра.
За последние годы в Москве построили и реконструировали свыше 800 километров дорог. Работы проводили на Северо-Западной и Северо-Восточной хордах. Готовы вылетные магистрали – Рязанский и Волгоградский проспекты, Варшавское шоссе.
В планах до конца года проложить еще 40 километров асфальта. Кроме того, в ближайшие четыре года городские власти планируют практически замкнуть хордовое кольцо.
Северо-Восточную хорду достроят за три года
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: