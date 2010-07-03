Четыре развязки на МКАД реконструируют до конца 2021 года

16:55
16:55
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Программа реконструкции МКАД выполнена на 85 процентов, оставшиеся работы предстоит завершить в 2020-2021 годах, говорится на портале мэра и правительства столицы.
"Мы за последние семь лет построили и реконструировали 16 транспортных развязок. Все крупные развязки, которые есть на МКАД, были либо построены заново, либо реконструированы", – рассказал заместитель мэра Марат Хуснуллин.
По его словам, осталось завершить четыре развязки – на Липецкой улице, Волоколамском и Осташковском шоссе и улице Верхнего поля в Капотне. Уже сейчас пропускная способность МКАД и развязок увеличилась на 20 процентов.
Ранее сообщалось, что завершено строительство эстакады на участке МКАД – поселок Коммунарка. Специалисты завершили все монолитно-бетонные работы, а также уложили асфальтобетонное покрытие проезжей части. Эстакада обеспечит направленный левоповоротный съезд с Калужского шоссе на строящуюся дорогу в сторону области по двум полосам движения. Протяженность эстакады составит 440,6 метра.
В начале сентября открыли транспортную развязку на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова. Там построили новые и удобные съезды на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, а также с нее. Расширили и путепровод над кольцом. Там, где раньше было всего две полосы, теперь появилось по три в каждую сторону. Развязка улучшит транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское и Солнцева, а также Сколкова.
С 2011 году уже реконструировали 16 развязок на МКАД. Например, Бусиновская развязка обеспечила удобный выезд из города по Северо-Восточной хорде не только на Московскую кольцевую, но и на трассу М11 Москва – Санкт-Петербург.
За последние годы в Москве построили и реконструировали больше 800 километров дорог. Это как дорога от Москвы до Казани. Работы проводили на Северо-Западной и участках Северо-Восточной хордах. Готовы вылетные магистрали – Рязанский и Волгоградский проспекты, Варшавское шоссе.
В планах до конца года проложить еще 40 километров асфальта. В ближайшие четыре года городские власти планируют приблизиться к тому, чтобы замкнуть хордовое кольцо.
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