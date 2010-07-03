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16:55

Четыре развязки на МКАД реконструируют до конца 2021 года

город строительство

16:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программа реконструкции МКАД выполнена на 85 процентов, оставшиеся работы предстоит завершить в 2020-2021 годах, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Мы за последние семь лет построили и реконструировали 16 транспортных развязок. Все крупные развязки, которые есть на МКАД, были либо построены заново, либо реконструированы", – рассказал заместитель мэра Марат Хуснуллин.

По его словам, осталось завершить четыре развязки – на Липецкой улице, Волоколамском и Осташковском шоссе и улице Верхнего поля в Капотне. Уже сейчас пропускная способность МКАД и развязок увеличилась на 20 процентов.

Ранее сообщалось, что завершено строительство эстакады на участке МКАД – поселок Коммунарка. Специалисты завершили все монолитно-бетонные работы, а также уложили асфальтобетонное покрытие проезжей части. Эстакада обеспечит направленный левоповоротный съезд с Калужского шоссе на строящуюся дорогу в сторону области по двум полосам движения. Протяженность эстакады составит 440,6 метра.

В начале сентября открыли транспортную развязку на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова. Там построили новые и удобные съезды на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, а также с нее. Расширили и путепровод над кольцом. Там, где раньше было всего две полосы, теперь появилось по три в каждую сторону. Развязка улучшит транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское и Солнцева, а также Сколкова.

С 2011 году уже реконструировали 16 развязок на МКАД. Например, Бусиновская развязка обеспечила удобный выезд из города по Северо-Восточной хорде не только на Московскую кольцевую, но и на трассу М11 Москва – Санкт-Петербург.

За последние годы в Москве построили и реконструировали больше 800 километров дорог. Это как дорога от Москвы до Казани. Работы проводили на Северо-Западной и участках Северо-Восточной хордах. Готовы вылетные магистрали – Рязанский и Волгоградский проспекты, Варшавское шоссе.

В планах до конца года проложить еще 40 километров асфальта. В ближайшие четыре года городские власти планируют приблизиться к тому, чтобы замкнуть хордовое кольцо.

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город строительство

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