Завершено строительство эстакады на участке автодороги МКАД – Коммунарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство эстакады на участке автодороги МКАД – поселок Коммунарка завершено, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

По словам руководителя департамента Андрея Бочкарева, специалисты завершили все монолитно-бетонные работы, а также уложили асфальтобетонное покрытие проезжей части.

"В настоящее время ведутся работы по монтажу и наладке инженерных сетей, а также работы по благоустройству подэстакадного пространства", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Как отмечается, эстакада обеспечит направленный левоповоротный съезд с Калужского шоссе на строящуюся дорогу в сторону области по двум полосам движения. Протяженность эстакады составит 440,6 метра.

"Сергей Собянин поставил задачу внутриквартальные дороги ТиНАО реконструировать, приспособить для движения общественного транспорта, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам", – подчеркнул Бочкарев.

Ранее сообщалось, что для трассы МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево построят более 54 километров дорог, в том числе многоуровневые развязки на МКАД, 10 мостов, путепроводов, эстакад. Кроме того, сейчас ведется реконструкция внутриквартальных проездов во всем ТиНАО. Проезды будут приспособлены для общественного транспорта, они смогут дублировать основные магистрали и способствовать удобному подъезду к жилым районам.

Ранее был открыт второй участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, в том числе первый в Москве совмещенный метро- и автомобильный тоннель на пересечении с Калужским шоссе. Также открылся путепровод в районе ТПУ "Столбово". Путепровод входит в состав строящейся магистральной улицы МКАД – Коммунарка – Остафьево. Для обслуживания магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе создан локальный диспетчерский пункт ГБУ "Гормост".

В 2019 году планируют сделать более безопасными шесть аварийных участков МКАД. По данным мониторинга за 2018 год, чаще всего водители нарушают правила дорожного движения в районе 14, 21, 24, 31, 43 километров и с 89-го по 90 километр кольцевой автодороги.

