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13:57

Для дороги к аэропорту Остафьево построят съезд на Калужское шоссе

транспорт

13:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москомархитектура согласовала проект левоповоротного съезда с Калужского шоссе на проектируемую дорогу МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Эстакада будет длиной около 400 метров, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Сергей Собянин поручил открыть эту дорогу уже в 2019 году, и сейчас она находится в стадии активной реализации. Этот съезд улучшит проницаемость всей территории и поможет новой трассе не оставаться изолированной. В результате, я уверен, мы получим не только удобную трассу до еще одного аэропорта, но и улучшим связь между несколькими поселениями ТиНАО", – сказал Кузнецов.

Для этой трассы построят более 54 километров дорог, в том числе многоуровневые развязки на МКАД, 10 мостов, путепроводов, эстакад. Кроме того, сейчас ведется реконструкция внутриквартальных проездов во всем ТиНАО. Проезды будут приспособлены для общественного транспорта, они смогут дублировать основные магистрали и способствовать удобному подъезду к жилым районам.

Уже закончено строительство путепровода длиной 293 метра на пересечении трассы с будущей магистральной улицей МКАД – Коммунарка – Остафьево.

Ранее был открыт второй участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, в том числе первый в Москве совмещенный метро- и автомобильный тоннель на пересечении с Калужским шоссе. Также открылся путепровод в районе ТПУ "Столбово". Путепровод входит в состав строящейся магистральной улицы МКАД – Коммунарка – Остафьево. Для обслуживания магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе создан локальный диспетчерский пункт ГБУ "Гормост".

В 2019 году планируют сделать более безопасными шесть аварийных участков МКАД. По данным мониторинга за 2018 год, чаще всего водители нарушают правила дорожного движения в районе 14, 21, 24, 31, 43 километров и с 89-го по 90 километр кольцевой автодороги.

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