Две школы и восемь детсадов построят на территории бывшей промзоны "Серп и Молот"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На территории бывшей промзоны "Серп и Молот" появятся две школы, восемь детских садов и поликлиника. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на слова руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Отмечается, что образовательные учреждения будут предназначены для 2375 учеников. Также будет создан физико-математический лицей. В садиках можно будет разместить 1030 малышей. Больница развернется на площади 7 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, в планах – строительство Дома культуры и центра госуслуг с гостиницей, добавил Левкин.

Отмечается, что на территории бывшей промышленной зоны, где располагался металлургический завод, будет возведено 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. В настоящий момент уже построено 362,5 тысячи квадратных метров жилья.

Кроме того, уже завершилось создание первой очереди парка "Зеленая река", где возвели амфитеатр с креслами-качалками. Также его украсили мост в виде чаш с виноградом, лабиринт в вековом дубе и огромная песочница.

Ранее проект развития территории Бадаевского завода получил сразу три архитектурных "Оскара". Экспертам понравились планы по реконструкции исторического места.