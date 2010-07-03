Москвичи выбрали приоритеты благоустройства дворовых территорий

15:30
Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о приоритетах благоустройства дворовых территорий.
С 12 ноября на портале "Активный гражданин" проходит голосование, в ходе которого москвичи могут выразить свое мнение о том, какие работы по благоустройству следовало бы запланировать в их дворе. Главный вопрос, на который необходимо ответить москвичам: "Если бы в вашем дворе в следующем году проходило благоустройство, то какие работы следовало бы запланировать?"
В голосовании к настоящему моменту приняли участие 200 тысяч человек. Согласно промежуточным результатам, чаще всего горожане предлагают увеличить количество во дворах парковочных мест (20,2 процента), высадить дополнительные зеленые насаждения и создать места для тихого отдыха (17,3 процента).
Также среди популярных предложений по благоустройству жители столицы отмечают обустройство детских площадок (15,06 процента), спортивных зон (11,97 процента), создание площадок для выгула домашних питомцев (10,25 процента), благоустройство тротуаров и дорожек (6,75 процента) и улучшение освещения (10,86 процента).
Еще 2,93 процента респондентов отметили, что их все устраивает, однако во дворах нужен текущий ремонт. Свой вариант ответа предложили 1,18 процента горожан.
Итоги голосования будут учтены при планировании работ по благоустройству дворов на 2020 год и последующие годы. Голосование завершится 17 декабря 2019 года.
Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в 2019 году в порядок привели 159 парков, большая их часть – маленькие районные площадью от пяти гектаров.
Также благоустроено 3,7 миллиона квадратных метров дорожек и тропинок, 20 фонтанов, установлено свыше 36,6 тысячи опор освещения и более 44,6 тысячи малых архитектурных форм, построено около 2,3 тысячи детских и спортивных площадок, высажено около 44,3 тысячи деревьев и 779 тысяч кустарников, уложено 9,13 миллиона квадратных метров газона. В следующем году реконструкция пройдет еще на 90 таких территориях.
Большое внимание в столице уделяется развитию Москвы-реки. К 2023 году планируется сделать всю территорию вдоль реки доступной для горожан и туристов. Появятся современные набережные и пешеходные зоны.
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