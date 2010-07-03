Парки, дворы и набережные: как благоустраивали Москву в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, как столица изменилась в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Он напомнил, что в ноябре столицу признали одним из самых привлекательных для туристов городов мира, присвоив ей World Travel Awards. Кроме того, Москва вошла в десятку лучших мегаполисов по версии международного агентства Resonance Consultancy, обогнав Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.

Также столица стала единственным европейским городом, получившим Международную урбанистическую премию, обойдя конкурентов из Азии и Америки.

По словам Бирюкова, комфортная городская среда не может существовать без качественно спроектированных общественных пространств, улиц и площадей. Сегодня над созданием и реконструкцией таких зон работает около 30 архитектурных бюро и институтов.

"На сегодняшний день уже 410 улиц в городе полностью привели в порядок. Только в прошлом году мы работали почти на пяти тысячах разных объектов. Если говорить о комплексном благоустройстве, оно прошло более чем на тысяче улиц", – подчеркнул заммэра.

В то же время он обратил внимание, что на благоустройство в столице тратят меньше, чем во многих других городах. К примеру, Нью-Йорк отдает на эти цели 10% бюджета, Торонто – 9%, Лондон – 7%. Расходы Москвы – около 4,3% от бюджета.

"Но качество, отдача от нашей работы в несколько раз выше. Мы провели исследование и выяснили, что работы на некоторых улицах уже окупились за счет налогов от местных предприятий", – подчеркнул он.

Большую роль в развитии Москвы играет благоустройство парков. Сейчас в столице насчитывается 732 зоны отдыха, что делает город мировым лидером по количеству зеленых территорий.

В 2019 году в порядок привели 159 парков, большая их часть – маленькие районные площадью от пяти гектаров. Благоустроено 3,7 миллиона квадратных метров дорожек и тропинок, 20 фонтанов, установлено свыше 36,6 тысячи опор освещения и более 44,6 тысячи малых архитектурных форм, построено около 2,3 тысячи детских и спортивных площадок, высажено около 44,3 тысячи деревьев и 779 тысяч кустарников, уложено 9,13 миллиона квадратных метров газона. В следующем году реконструкция пройдет еще на 90 таких территориях.

Большое внимание в столице уделяется развитию Москвы-реки. К 2023 году планируется сделать всю территорию вдоль реки доступной для горожан и туристов. Появятся современные набережные и пешеходные зоны. За девять лет благоустроили 31 набережную. Работы завершены на протяжении 55,8 километра.

Почти 90 парков благоустроят в столице в 2020 году

Также идет благоустройство реки Яузы – около 40% территорий, прилегающих к ней, приведено в порядок. По словам Бирюкова, ожидается, что в ближайшие три года набережные реки будут полностью приведены в надлежащий вид. В следующем же году продолжится работа по созданию парка "Яуза".

Новый облик получили и 60 крупных городских пространств. Среди них площадь Киевского вокзала, улицы Остоженка, Ильинка и Рождественка с прилегающими переулками, Школьная улица, переулки в районе Патриарших прудов и театральный квартал на Чистых прудах.

В этом году в столице запустили программу "Мой район", задача которой – создать комфортную городскую среду для всех москвичей, вне зависимости от того, в какой части столицы они живут. В реализации программы участвуют все службы и ведомства города, а к 2023 году, по словам заммэра, работы будут идти на всей территории Москвы.

Особое внимание уделяется благоустройству территорий вокруг транспортных объектов. За последние четыре года в порядок привели 272 такие зоны общей площадью 4,3 тысячи гектара.

В 2016–2017 годах благоустроили более трех тысяч гектаров территории рядом с путями МЦК. В этом году похожие работы прошли рядом с путями и станциями МЦД. В 2020 году благоустроят еще 11 прилегающих к МЦД территорий.

Важную роль в благоустройстве играет развитие столичных поликлиник и больниц. На следующий год примерно 50 поликлиник отремонтируют по новому стандарту, в порядок приведут прилегающую территорию и инженерные сети. В целом в ближайшие два года отремонтируют 135 поликлиник.

В будущем году в Москве реконструируют более пяти тысяч объектов, среди которых крупные вылетные магистрали. Также работы пройдут в нескольких переулках в центре города, на Софийской, Раушской, Космодамианской набережных и набережной Тараса Шевченко. Всего же в планах на 2020–2023 годы – благоустройство 24 набережных и прибрежных территорий. Реконструкция также пройдет в трех тысячах дворов.

"Программа на сегодняшний день сверстана с учетом пожеланий москвичей. Сейчас ведутся мероприятия по разработке заданий, проектированию, прохождению экспертиз и проведению торгов", – заявил Петр Бирюков. По его словам, новый цикл благоустройства начнется в городе в середине апреля 2020 года.