Москвичи определили приоритеты программы "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожелания горожан учтут при формировании программы "Мой район" на 2020-й и последующий годы. Об этом шла речь на заседании президиума правительства Москвы, которое провел Сергей Собянин.



С 8 октября по 12 ноября на портале "Активный гражданин" проходило голосование, в ходе которого горожане могли выразить свое мнение о приоритетах программы "Мой район". Участие в голосовании приняли более 200 тысяч человек, из которых определенный ответ дали более 170 тысяч человек. Остальные затруднились ответить или считают, что этот вопрос должны решать специалисты.

Из числа давших определенный ответ считают приоритетным создание или благоустройство межрайонных доминант, которые являются центром притяжения жителей нескольких соседних районов. Так же приоритетным назвали создание или благоустройство парков, скверов, площадей или набережных. Кроме того, важным сочли благоустройство мест и территорий, придающих уникальные черты району.

Более трети участников проекта "Активный гражданин" предлагают сосредоточиться на создании крупных объектов для жителей нескольких районов.

Пожелания москвичей учтут при формировании перечня мероприятий программы "Мой район" на 2020 год и последующие.

В текущем году в рамках программы благоустроили свыше 2450 дворов, 200 скверов, парков и иных общественных пространств города, 382 территории школ и детских садов. Также отреставрировано семь объектов культурного наследия. Специалисты дополнительно озеленили более 5 тысяч дворов и улиц, территорий соцучреждений. Мероприятия программы проводятся во всех районах Москвы.

Программа "Мой район" появилась в 2018 году. Ее инициаторами стали активные москвичи, которые направляли главе города свои наказы по улучшению конкретных районов.

Жители просили решить сотни различных вопросов, касающихся жизни их района, начиная от сломанных качелей на детской площадке, заканчивая строительством новой школы или поликлиники.

Начиная с 2011 года в Москве реализуется крупнейшая программа по созданию качественной городской среды.

За девять лет благоустроили множество улиц и общественных пространств, парков и зеленых территорий.

На благоустроенных улицах в несколько раз увеличилось число пешеходов, в четыре раза возросло количество зданий с архитектурной подсветкой, а освещенность столичных дворов увеличилась в три раза. В течение последних лет было в целом завершено благоустройство центральной части города.

Ранее сообщалось, что в планах на 2020 год – благоустройство 17 крупных объектов общей площадью 998,8 гектара, среди которых набережные Москвы-реки, а также ряд городских улиц.

Больше всего благоустроенных территорий находится на юге столицы. В этом году там привели в порядок 20 парков и 4 водных объекта. На западе столицы благоустроили 17 зеленых зон и один пруд. Третье место делят Юго-Восточный и Северо-Западный округа. Там сдали по 14 объектов.

В сентябре завершилось благоустройство территории парка Победы в Зеленограде. Там появился живописный прогулочный маршрут. Центральным элементом территории стал Большой городской пруд, с одной стороны которого разместился обновленный парк Победы, а с другой – дендропарк. Рядом с ним находится Малый городской пруд. Вместе они образуют единый водоем площадью около 12 гектаров.

На поверхности Большого городского пруда появились три плавающих фонтана. Они выполнены в виде кувшинок. Из каждого фонтана бьют 17 струй, их высота достигает 8 метров.

На северо-западе столицы по программе "Мой район" с начала года благоустроили более 40 гектаров территорий. В их числе – 16 парков и знаковых объектов.

