Собянин объявил о планах благоустройства на 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос об итогах работы по комплексному благоустройству общественных пространств столицы в 2019 году и планах на 2020 год.

Начиная с 2011 года в столице реализуется крупнейшая программа создания качественной городской среды.

За девять лет были благоустроены 410 улиц и общественных пространств, более 730 парков и зеленых территорий, свыше 7 тысяч фасадов было отремонтировано.

На благоустроенных улицах в несколько раз увеличилось число пешеходов, в четыре раза возросло количество зданий с архитектурной подсветкой, а освещенность столичных дворов увеличилась в три раза. В течение последних лет было в целом завершено благоустройство центральной части города.

Благодаря улучшению уличного освещения Москва вошла в пятерку самых освещенных городов мира. За последний год успехи Москвы в создании качественной городской среды были отмечены рядом престижных премий.

В планах на 2020 год – благоустройство 17 крупных объектов общей площадью 998,8 гектара, среди которых набережные Москвы-реки, а также ряд городских улиц.

Больше всего благоустроенных территорий находится на юге столицы. В этом году там привели в порядок 20 парков и 4 водных объекта. На западе столицы благоустроили 17 зеленых зон и один пруд. Третье место делят Юго-Восточный и Северо-Западный округа. Там сдали по 14 объектов.

В сентябре завершилось благоустройство территории парка Победы в Зеленограде. Там появился живописный прогулочный маршрут. Центральным элементом территории стал Большой городской пруд, с одной стороны которого разместился обновленный парк Победы, а с другой – дендропарк. Рядом с ним находится Малый городской пруд. Вместе они образуют единый водоем площадью около 12 гектаров.

На поверхности Большого городского пруда появились три плавающих фонтана. Они выполнены в виде кувшинок. Из каждого фонтана бьют 17 струй, их высота достигает 8 метров.

Главной достопримечательностью парка стал каскадный фонтан. В ходе работ по благоустройству специалисты провели капитальный ремонт гидротехнических сооружений и стенок бассейнов. Сейчас чаши фонтана украшает архитектурно-художественная подсветка.

На северо-западе столицы по программе "Мой район" с начала года благоустроили более 40 гектаров территорий. В их числе – 16 парков и знаковых объектов.

