Более 700 общественных пространств благоустроили в Москве за 9 лет

10:03
10:03
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
За 9 лет в столице провели благоустройство 700 общественных пространств, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что только в этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. К концу года в столице будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий общей площадью более 16,2 тысячи гектаров.
"На сегодняшний день в городе завершили работы по комплексному благоустройству на 139 парковых и озелененных территориях, а также водных объектах. Всего же в рамках программы “Мой район” до конца года будет благоустроена 161 территория", – приводит слова Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.
Больше всего благоустроенных территорий находится на юге столицы. В этом году там привели в порядок 20 парков и 4 водных объекта. На западе столицы благоустроили 17 зеленых зон и один пруд. Третье место делят Юго-Восточный и Северо-Западный округа. Там сдали по 14 объектов.
В сентябре завершилось благоустройство территории Парка Победы в Зеленограде. Там появился живописный прогулочный маршрут. Центральным элементом территории стал Большой городской пруд, с одной стороны которого разместился обновленный Парк Победы, а с другой – Дендропарк. Рядом с ним находится Малый городской пруд. Вместе они образуют единый водоем площадью около 12 гектаров.
На поверхности Большого городского пруда появились три плавающих фонтана. Они выполнены в виде кувшинок. Из каждого фонтана бьет 17 струй, их высота достигает 8 метров.
Главной достопримечательностью парка стал каскадный фонтан. В ходе работ по благоустройству специалисты провели капитальный ремонт гидротехнических сооружений и стенок бассейнов. Сейчас чаши фонтана украшает архитектурно-художественная подсветка.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: