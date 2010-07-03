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10:03

Более 700 общественных пространств благоустроили в Москве за 9 лет

город

10:03

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 9 лет в столице провели благоустройство 700 общественных пространств, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что только в этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. К концу года в столице будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий общей площадью более 16,2 тысячи гектаров.

"На сегодняшний день в городе завершили работы по комплексному благоустройству на 139 парковых и озелененных территориях, а также водных объектах. Всего же в рамках программы “Мой район” до конца года будет благоустроена 161 территория", – приводит слова Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.

Больше всего благоустроенных территорий находится на юге столицы. В этом году там привели в порядок 20 парков и 4 водных объекта. На западе столицы благоустроили 17 зеленых зон и один пруд. Третье место делят Юго-Восточный и Северо-Западный округа. Там сдали по 14 объектов.

В сентябре завершилось благоустройство территории Парка Победы в Зеленограде. Там появился живописный прогулочный маршрут. Центральным элементом территории стал Большой городской пруд, с одной стороны которого разместился обновленный Парк Победы, а с другой – Дендропарк. Рядом с ним находится Малый городской пруд. Вместе они образуют единый водоем площадью около 12 гектаров.

На поверхности Большого городского пруда появились три плавающих фонтана. Они выполнены в виде кувшинок. Из каждого фонтана бьет 17 струй, их высота достигает 8 метров.

Главной достопримечательностью парка стал каскадный фонтан. В ходе работ по благоустройству специалисты провели капитальный ремонт гидротехнических сооружений и стенок бассейнов. Сейчас чаши фонтана украшает архитектурно-художественная подсветка.

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