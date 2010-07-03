В 2019 году в СЗАО благоустроено более 40 га территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На северо-западе столицы по программе "Мой район" с начала года благоустроили более 40 гектаров территорий. В их числе – 16 парков и знаковых объектов.

"Наибольший отклик у жителей получили парк "Пальмира" в районе Куркино, территория новой базы для гребного слалома в районе Покровское-Стрешнево, сквер с "тропой приключений" и игровыми комплексами на улице Кулакова в районе Строгино", – сообщает пресс-служба префектуры СЗАО, передает информационный центр правительства Москвы.

Также было благоустроено 246 дворовых территорий. В районах высадили более 250 тысяч кустарников и 565 деревьев.

Порядка 15 тысяч квадратных метров асфальта заменили во дворах Покровского-Стрешнева. Также в ходе комплексного благоустройства произведена замена 3,5 тысячи погонных метров бортового камня.

За девять лет в Москве привели в порядок 700 общественных пространств. В этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. К концу года в столице будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий общей площадью свыше 16,2 тысячи гектаров.

В сентябре завершилось благоустройство территории Парка Победы в Зеленограде. Там появился живописный прогулочный маршрут. Центральным элементом территории стал Большой городской пруд, с одной стороны которого разместился обновленный Парк Победы, а с другой – Дендропарк.

