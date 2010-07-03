Собянин рассказал о благоустройстве московских вокзалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице благоустраиваются все привокзальные территории. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он осмотрел ход работ по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к Киевскому вокзалу.

"Московские вокзалы являются одними из самых крупных транспортных объектов страны. Так или иначе, все, что вокруг них происходит, касается миллионов людей - как москвичей, так и гостей столицы. Поэтому последовательно наводим порядок: реконструируем, ремонтируем, благоустраиваем вокруг пространство, делаем его более комфортным и безопасным", - сказал Собянин.

По словам мэра, на Киевском вокзале сходится сразу несколько транспортных коммуникаций: три станции метрополитена, поезда дальнего следования, пригородные электрички, большое количество наземного подвижного транспорта.

"В целом в сутки тут бывает около 200 тысяч человек. Конечно, это очень важный объект", - подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что в предыдущие годы совместно с РЖД на Киевском вокзале были проведены реставрационные и ремонтные работы, отремонтированы станции метро.

"Сейчас приступили к следующему этапу - благоустройству и наведению порядка вокруг вокзала. Мы увеличиваем на 30% объем парковок для такси, на 20% увеличится объем наземного транспорта. Очень важно, чтобы пространство было комфортно для пешеходов. Поэтому связки между железнодорожным вокзалом, станцией метрополитена и пешеходным мостом через Москву-реку будут накрыты уникальным навесом, будет обеспечен комфортный переход в любое время года", - пояснил мэр.

Работы по благоустройству этих территорий начались в апреле 2019 года. Работы идут в квартале, ограниченном путями железной дороги, набережной Москвы-реки, Большой Дорогомиловской улицей, Кутузовским проспектом и ТТК.

Всего в рамках проекта будет благоустроено 19 улиц, переулков и площадей: 2-й Брянский проезд, Брянская улица, улица Можайский Вал, Можайский переулок, Киевская улица, Платовская улица, улица Раевского, Студенческая улица, Дохтуровский переулок, Резервный проезд, 6-й Можайский переулок, улица Дунаевского, Кутузовский переулок, 1-й Можайский тупик, Большая Дорогомиловская улица, Смоленская улица до Садового кольца, Киевский сквер, площадь Европы, Смоленская-Сенная площадь. Общая площадь территорий составляет 47,5 гектара, протяженность улиц – 18 километров.

Территория, прилегающая к Киевскому вокзалу, является одной из самых многолюдных в Москве. Здесь сходятся пути поездов дальнего следования и пригородных электричек, работают три станции метро и десять маршрутов наземного общественного транспорта.

В офисах рядом с Киевским вокзалом работают тысячи людей. В гостиницах останавливаются туристы и командированные. Также значительную часть потока людей создают ТЦ "Европейский", Дорогомиловский рынок и другие торговые центры. На прилегающих улицах находится много жилых домов, школ, детских садов.

В рамках благоустройства будут изменены схемы движения и парковки. Значительная часть проезжей части будет превращена в пешеходные зоны.

Привокзальная площадь станет пешеходной, на ней сохранится только линия такси. Парковку перенесут на площадь между Киевским сквером и ТЦ "Европейский". Дойти до парковки можно будет по двум широким пешеходным переходам.

Наибольшие изменения произойдут в проезде между Киевским вокзалом и ТЦ "Европейский". После благоустройства остановки будут расположены у ближних выходов из метро.

В зоне посадки и высадки будет устроен навес "сухие ноги", защищающий пассажиров от дождя и снега. Рядом будут установлены девять станций для зарядки электробусов.

Дальняя часть проезда превратится в пешеходный бульвар со скамейками и павильонами кафе.

На Смоленской-Сенной площади, в сквере напротив здания МИД, осенью установят памятник Евгению Примакову.

На других улицах отремонтируют и расширят тротуары, озеленят территорию, поставят новые фонари, лавки, урны. Воздушные кабельные линии будут перенесены под землю.

Также в рамках благоустройства территории у Киевского вокзала проведут капитальный ремонт фасадов 82 зданий. В общей сложности на территории в этом году установят 13 остановочных пунктов наземного транспорта, 1 480 новых опор освещения, три детские площадки. Также здесь высадят 512 деревьев и 12,8 тысячи кустарников. Основные работы по благоустройству планируется завершить летом.

