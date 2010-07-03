Схема движения транспорта у Киевского вокзала изменится после работ по благоустройству

Схема движения транспорта на площади Киевского вокзала изменится после работ по благоустройству. Об этом сообщил замглавы Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян.

"На самой площади Киевского вокзала будет четко разделено пространство для личного транспорта, для общественного, организована стоянка такси с достаточно хорошими подходами к главному входу вокзала", – цитирует представителя ЦОДД Агентство "Москва". Шахбазян напомнил, что к Киевскому вокзалу подведены две ветки метро, оттуда отправляются аэроэкспрессы во Внуково. Кроме того, к вокзальной площади подходят многие троллейбусные и автобусные маршруты, включая областные.

"На этой площади появится пешеходная навигация, там станет проще ориентироваться", – отметил замглавы ЦОДД. Он добавил, что у Киевского вокзала также установят навесы и оборудуют места для зарядки электробусов. Основную часть работ по благоустройству планируют завершить в этом году.



Благоустройство территории вокруг Киевского вокзала началось в апреле. В ходе работ все воздушные кабельные линии уберут под землю. Рядом с вокзалом появится 13 остановок общественного транспорта и около 1,5 тысячи фонарей с энергосберегающими лампами, скамейки и урны. На площади 96 тысяч квадратных метров разобьют газоны, вдоль улиц и вокруг площадей высадят деревья и кустарники.