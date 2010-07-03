Началось благоустройство территорий вокруг Киевского вокзала

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Улицы, переулки и площади рядом с Киевским вокзалом преобразятся в этом году. Стартовали работы по комплексному благоустройству. Полностью перекрывать улицы не планируют, закрыты будут отдельные полосы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы ведутся в районе Киевского вокзала: Киевского сквера, 2-го Брянского переулка, Брянской улицы, Можайского Вала, Можайского переулка, Киевской улицы, Платовской улицы, улицы Раевского, Студенческой улицы, Дохтуровского переулка, Резервного проезда, 6-го Можайского переулка, улицы Дунаевского, Кутузовского переулка, 1-го Можайского тупика, Большой Дорогомиловской улицы, Смоленской улицы, Смоленской площади, площади Киевского Вокзала.

"Рабочие уже завершают на этих улицах реконструкцию водопроводных сетей, обустроены строительная площадка и строительный городок, а участки благоустройства отделены специальным ограждением с сигнальными огнями, заметными в вечерние часы. Для автомобилистов в ближайшее время будут установлены временные знаки, предупреждающие о ремонте, а для пешеходов обустроят пути обхода зоны работ", – добавили в департаменте капитального ремонта.

Все воздушные кабельные линии уберут под землю. Также здесь появится 13 остановок общественного транспорта и около 1500 фонарей с энергосберегающими лампами, скамейки и урны. На площади 96 тысяч квадратных метров разобьют газоны, вдоль улиц и вокруг площадей высадят деревья и кустарники. Работы будут завершены осенью 2019 года.

На севере Москвы недавно началось комплексное благоустройство парка Дружбы. Завершить все работы планируется в этом году.