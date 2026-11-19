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Полицейские в Мордовии задержали 22-летнего слесаря местной агрофирмы, который вывез в багажнике автомобиля 52 цыпленка-бройлера и мешки с комбикормом. Об этом сообщили в МВД по региону.

Инспекторы Госавтоинспекции в Лямбирском районе попытались остановить автомобиль "Нива Шевроле", но водитель попытался скрыться. При осмотре машины в салоне обнаружили мешки с комбикормом весом 320 килограммов, а в багажном отделении – 52 цыпленка-бройлера.

По словам молодого человека, проживающего в поселке Красная Рудня, он украл продукцию с сельскохозяйственного предприятия, на котором трудился слесарем. Похищенное предназначалось для разведения птицы в собственном подсобном хозяйстве. Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей.

Как уточнили в МВД, из 52 птиц уцелела только половина – остальные погибли из-за ненадлежащих условий перевозки. Похищенный комбикорм и выжившую птицу изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Кроме того, в отношении молодого человека составили административные протоколы за вождение без прав и невыполнение требования сотрудников полиции об остановке автомобиля.

Ранее в канадской провинции Манитоба неизвестные похитили колокол с колокольни храма Украинской грекокатолической церкви. Его вес составляет около 130 килограммов. Полиция пока не установила, когда именно произошла кража и каким образом злоумышленникам удалось спустить тяжелый предмет с колокольни, не оставив следов. Следователи предполагают, что колокол могли украсть для сдачи в пункт приема цветных металлов.

