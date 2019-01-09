Улицы за пределами Садового кольца благоустроят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Жилые районы за пределами Садового кольца в 2019 году станут местом проведения основных работ по благоустройству столицы. Такое заявление сделал Сергей Собянин, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Мэр подчеркнул, что преображение также ждет небольшие улицы и переулки в центре города. Кроме того, запланирована сложная реконструкция площади Киевского вокзала. В планы властей также входит благоустройство набережных Москвы-реки в Замоскворечье.

"Начнем строительство новой набережной Марка Шагала на ЗИЛе. Продолжим обустройство зеленых территорий вдоль берегов Яузы", – поведал глава столицы.

В том же интервью градоначальник пообещал, что программа реновации жилого фонда в наступившем году будет набирать скорость. Помимо этого, планируется провести новый этап модернизации поликлиник и больниц и завершить реставрацию фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов" на ВДНХ.

Ранее Сергей Собянин поделился планами по строительству столичных дорог в 2019 году. По его словам, в Москве появится Южная рокада. Длина магистрали составит 40 километров. Она будет проходить от Рублевского шоссе до Капотни.