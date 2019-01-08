Первый дом с четырехкомнатными квартирами по программе реновации достроят в 2019 году

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Первый дом с четырехкомнатными квартирами по программе реновации введут в эксплуатацию в 2019 году, рассказал Агентству "Москва" глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас ведется проектирование домов по улице Русаковская, шоссе Фрезер и по другим адресам. Кроме того, строится жилой комплекс в Мукомольном проезде.

Начиная с 2020 года жилые дома с четырехкомнатными квартирами Московский фонд реновации жилой застройки будет вводить в эксплуатацию в разных районах города.

По этим объектам уже разработана и утверждена документация.

Ранее Бочкарев рассказал, что окончательный график переселения домов в рамках программы реновации сформируют до конца года.