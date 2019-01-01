График переселения домов по программе реновации сформируют до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Окончательный график переселения домов в рамках программы реновации сформируют до конца года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
"Среди критериев, влияющих на очередность, - техническое состояние домов. Сейчас эта документация разрабатывается. По мере утверждения указанной документации, но не позднее 31 декабря 2019 г. будут разработаны этапы реализации программы реновации", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Бочкарев отметил, что очередность сноса домов, включенных в программу реновации, устанавливается на основании градостроительной документации для ее реализации.
Ранее сообщалось, что в 2018 году по программе реновации в Москве начали строить 61 новый дом. Генподрядные организации по договорам с Московским фондом реновации жилой застройки приступили к возведению жилых домов на 14 тысяч 164 квартиры общей площадью 814,5 тысячи квадратных метров.
Строительство нового жилья ведется во всех округах Москвы, за исключением ТиНАО и Зеленограда. На всех стройплощадках устанавливается временное ограждение и QR-код, который позволяет познакомиться с интерактивной картой "Все стройки Москвы".
В феврале 2018 года началось расселение по программе реновации. Сейчас в новые квартиры переезжают более 10 тысяч человек. В 2019 году под переселение передадут еще 20 новостроек.
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