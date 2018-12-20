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14:14

Еще 76 домов по программе реновации начнут строить до конца 2018 года

город строительство

14:14

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца года в столице планируют начать строительство еще 76 домов в рамках программы реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента строительства Андрея Бочкарева.

С 1 октября началось возведение 30 жилых домов почти на 5 тысяч квартир. Общая площадь возводимого жилья составляет 285 тысяч квадратных метров.

Новое жилье строится на 29 стартовых площадках во всех округах столицы, кроме ТиНАО и Зеленограда. Всего в рамках программы реновации строится 51 дом.

Отделка в новых квартирах будет соответствовать стандартам реновации. В домах предусмотрены лифты и подземные паркинги. На первых этажах разместятся нежилые помещения общественного назначения.

На придомовой территории появятся стоянки, спортивные площадки и зоны для отдыха. Будут высажены деревья и кустарники.

Ранее глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин заявил, что программа реновации жилого фонда в ТиНАО стартует в 2019 году.

Градостроительные планы земельных участков по площадкам выданы уже в семи населенных пунктах.

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город строительство

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