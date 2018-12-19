Реновация придет в ТиНАО в 2019 году

Программа реновации жилого фонда в ТиНАО стартует в 2019 году. О планах по возведению новостроек рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, передает Агентство "Москва".
Градостроительные планы земельных участков по площадкам, по словам Жидкина, выданы уже в семи населенных пунктах. На территориях собираются построить 560 тысяч квадратных метров жилья. "Учитывая довольно небольшой объем, мы программу закончим за три года", – отметил руководитель ведомства.
Ранее глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин заявил, что первые дома, построенные в рамках программы реновации на территории бывшего Черкизовского рынка, могут сдать уже в конце следующего года.
Утвержденная в августе 2017 года программа реновации предусматривает расселение обитателей ветхих пятиэтажек. По закону собственникам жилья в старых домах предоставляют равнозначные квартиры в новостройках.
Программа включает в себя не только улучшение жилищных условий москвичей, но и благоустройство дворов. Рядом с новыми зданиями появятся палисадники, скверы, подземные парковки и велодорожки.
В прогулочных зонах установят фонари, лавочки и урны, разобьют клумбы, высадят деревья и кустарники. В новых кварталах найдется место и для тихого отдыха, и для активных занятий спортом.
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