Названы сроки сдачи новостроек по программе реновации на месте Черкизовского рынка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые дома, построенные в рамках программы реновации на территории бывшего Черкизовского рынка, могут сдать уже в конце 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

По его словам, на старте программы на площадке уже строят порядка 70 тысяч квадратных метров жилья. Власти планируют, что со временем под новые здания удастся запроектировать порядка 200 тысяч "квадратов".

"Задача – спроектировать полноценный жилой район со смешанной функцией, чтобы были и жилье, и спорт, и места отдыха, и места приложения труда, чтобы было увязано с транспортно-пересадочным узлом. Поэтому на весь этот микрорайон, на территорию площадью порядка 45 га мы делаем новый проект планировки", – подчеркнул Хуснуллин.

В середине следующего года планируется завершить разработку градостроительной документации по второму этапу. К этому периоду власти проведут конкурс и выберут подрядчика.

Хуснуллин подчеркнул, что проектировщики учтут близость новостроек к памятника федерального значения и не будут делать многоэтажные здания.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации жилого фонда столицы 13 стартовых площадок в восьми районах. Это позволит расселить 23 дома или 2080 квартир, предоставив комфортное жилье для 5,3 тысячи москвичей.

Утвержденная в августе 2017 года программа реновации предусматривает не только расселение жильцов пятиэтажек в новые дома, но и благоустройство городских территорий. В частности, в прогулочных зонах установят фонари, лавочки и урны, разобьют клумбы, высадят деревья и кустарники. В новых кварталах найдется место и для тихого отдыха, и для активных занятий спортом.

В то же время детские площадки оборудуют безопасным резиновым покрытием, игровыми комплексами, качелями, песочницами, горками и лабиринтами, на спортивных установят гимнастические комплексы и тренажерами.

