Собянин включил в программу реновации 13 новых стартовых площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные власти расширили перечень стартовых площадок, где планируется построить многоквартирные дома по программе реновации. Такое постановление принял президиум правительства Москвы во главе с Сергеем Собяниным.

Всего в указанный перечень включили 13 новых площадок, расположенных в восьми районах Москвы:

САО, Коптево, улица Генерала Рычагова, владение 14;

САО, Головинский, микрорайон 13, корпус 4;

САО, Головинский, микрорайон 13, корпус 7;

САО, Головинский, микрорайон 13, корпус 8;

САО, Головинский, микрорайон 13, корпус 9;

САО, Головинский, микрорайон 13, корпус 10;

СВАО, Марьина Роща, Анненская улица, владение 6;

СВАО, Свиблово, Лазоревый проезд, вблизи дома 2;

ВАО, Новогиреево, Утренняя улица, владение 20, строение 2;

ВАО, Перово, улица Металлургов, дом 56;

ВАО, Перово, 2-я Владимирская улица, владение 13;

ВАО, Северное Измайлово, квартал 48, 11-я Парковая улица, владение 45;

ЮЗАО, Зюзино, Одесская улица, владение 4, строение 1.

Включение этих площадок в программу позволит расселить 23 дома или 2080 квартир, предоставив комфортное жилье 5,3 тысячи москвичей. Всего в программу реновации включены уже 308 стартовых площадок для строительства новых домов общей площадью 4,6 миллиона квадратных метров.

В 2019 году в столице построят 20 новых жилых домов для расселения горожан по программе реновации. Общая площадь новых домов составит около 300 тысяч квадратных метров. Строительство ведется за счет городского бюджета.

17 декабря в департаменте градостроительной политики города сообщили о старте реновации в Юго-Восточном административном округе. Кузьминки стали самым большим районом по числу домов, жителей которых расселят по программе реновации – там насчитывается 287 домов.

В этом году началось расселение 30 домов. До конца года власти утвердят не менее 10 площадок для реновации.