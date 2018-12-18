Собянин включил в программу реновации 13 новых стартовых площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные власти расширили перечень стартовых площадок, где планируется построить многоквартирные дома по программе реновации. Такое постановление принял президиум правительства Москвы во главе с Сергеем Собяниным.
Всего в указанный перечень включили 13 новых площадок, расположенных в восьми районах Москвы:
САО, Коптево, улица Генерала Рычагова, владение 14;
САО, Головинский, микрорайон 13, корпус 4;
САО, Головинский, микрорайон 13, корпус 7;
САО, Головинский, микрорайон 13, корпус 8;
САО, Головинский, микрорайон 13, корпус 9;
САО, Головинский, микрорайон 13, корпус 10;
СВАО, Марьина Роща, Анненская улица, владение 6;
СВАО, Свиблово, Лазоревый проезд, вблизи дома 2;
ВАО, Новогиреево, Утренняя улица, владение 20, строение 2;
ВАО, Перово, улица Металлургов, дом 56;
ВАО, Перово, 2-я Владимирская улица, владение 13;
ВАО, Северное Измайлово, квартал 48, 11-я Парковая улица, владение 45;
ЮЗАО, Зюзино, Одесская улица, владение 4, строение 1.
Включение этих площадок в программу позволит расселить 23 дома или 2080 квартир, предоставив комфортное жилье 5,3 тысячи москвичей. Всего в программу реновации включены уже 308 стартовых площадок для строительства новых домов общей площадью 4,6 миллиона квадратных метров.
В 2019 году в столице построят 20 новых жилых домов для расселения горожан по программе реновации. Общая площадь новых домов составит около 300 тысяч квадратных метров. Строительство ведется за счет городского бюджета.
17 декабря в департаменте градостроительной политики города сообщили о старте реновации в Юго-Восточном административном округе. Кузьминки стали самым большим районом по числу домов, жителей которых расселят по программе реновации – там насчитывается 287 домов.
В этом году началось расселение 30 домов. До конца года власти утвердят не менее 10 площадок для реновации.
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