Более 14 тысяч квартир начал строить Фонд реновации

В 2018 году по программе реновации в Москве начали строить 61 новый дом. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
"Генподрядные организации по договорам с Московским фондом реновации жилой застройки приступили к возведению жилых домов на 14 тысяч 164 квартиры общей площадью 814,5 тысячи квадратных метров. До конца 2018 года запланирован выход еще на три площадки", – сказал он, передает портал мэра и правительства Москвы.
Строительство нового жилья ведется во всех округах Москвы, за исключением ТиНАО и Зеленограда. На всех стройплощадках устанавливается временное ограждение и QR-код (он позволяет познакомиться с интерактивной картой "Все стройки Москвы").
В новых домах предусмотрены входы в подъезды с пандусами, на первых этажах будут нежилые общественные помещения. Стены в комнатах будут оклеены обоями на флизелиновой основе. На кухнях и в санузлах плитка, в комнатах и коридоре – ламинат со звукоизоляцией. На окнах будут двухкамерные стеклопакеты и москитная сетка. Двери и светильники также будут в новых квартирах. Во дворах около домов появятся детские площадки с безопасным покрытием, скверы с велодорожками.
В феврале 2018 года началось расселение по программе реновации. Сейчас в новые квартиры переезжают более 10 тысяч человек. В 2019 году под переселение передадут еще 20 новостроек. До конца 2018 года в Москве должны начать строить еще 76 домов по программе реновации.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.