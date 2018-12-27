Более 14 тысяч квартир начал строить Фонд реновации

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В 2018 году по программе реновации в Москве начали строить 61 новый дом. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Генподрядные организации по договорам с Московским фондом реновации жилой застройки приступили к возведению жилых домов на 14 тысяч 164 квартиры общей площадью 814,5 тысячи квадратных метров. До конца 2018 года запланирован выход еще на три площадки", – сказал он, передает портал мэра и правительства Москвы.

Строительство нового жилья ведется во всех округах Москвы, за исключением ТиНАО и Зеленограда. На всех стройплощадках устанавливается временное ограждение и QR-код (он позволяет познакомиться с интерактивной картой "Все стройки Москвы").

В новых домах предусмотрены входы в подъезды с пандусами, на первых этажах будут нежилые общественные помещения. Стены в комнатах будут оклеены обоями на флизелиновой основе. На кухнях и в санузлах плитка, в комнатах и коридоре – ламинат со звукоизоляцией. На окнах будут двухкамерные стеклопакеты и москитная сетка. Двери и светильники также будут в новых квартирах. Во дворах около домов появятся детские площадки с безопасным покрытием, скверы с велодорожками.

В феврале 2018 года началось расселение по программе реновации. Сейчас в новые квартиры переезжают более 10 тысяч человек. В 2019 году под переселение передадут еще 20 новостроек. До конца 2018 года в Москве должны начать строить еще 76 домов по программе реновации.