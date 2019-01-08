Собянин рассказал о планах дорожного строительства в столице в 2019 году

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Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог в столице в наступившем году. Мэр Москвы отметил, что столичная дорожная сеть очень быстро развивается.

"С 2011 года по 2018 год мы построили 820 км новых дорог, 254 моста, эстакады или тоннеля, 218 пешеходных переходов. Общая протяженность московских дорог выросла на 19%, количество искусственных дорожных сооружений – на 35%", – рассказал Собянин на своем персональном сайте.

Такие же мэр отметил, что темпы дорожного строительства планируется сохранить и в следующие пять лет.

В 2019 году в столице появятся несколько дорожных объектов: Южная рокада – новая городская магистраль длиной 40 км. Она будет проходить от Рублевского шоссе до Капотни. Откроется новый участок Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

Северо-Западная хорда – новая магистраль от Дмитровского шоссе до Сколково и Мичуринского проспекта. Откроется Балочный мост через шлюз №9 Канала имени Москвы, который обеспечит съезд с ул. Народного Ополчения в Мневниковскую пойму.

Северо-Восточная хорда – магистраль, связывающая трассу "Москва – Санкт-Петербург" с Косинской эстакадой на юго-востоке города.

В Нагатинской пойме появится пешеходный переход с лифтами и траволаторами через проспект Андропова.

После реконструкции полноценным дублером Варшавского шоссе станет улица Дорожная. Она протянется от Южной рокады до МКАДа. Также появится путепровод через Курское направление Московской железной дороги.

Кроме того, планируется открыть дублер у Дмитровского шоссе. Дорога пройдет вдоль Савеловского направления МЖД.

Третий строящийся дублер напрямую свяжет МКАД с Коммунаркой. Предполагается, что дублер разгрузит Калужское шоссе.

В составе новой трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе откроют совмещенный автомобильный и метротоннель под Калужским шоссе.

Ранее стало известно, что до конца нынешнего года в столице запланировано открытие еще 14 станций метро. Ожидается, что движение по шести станциям северо-восточного участка БКЛ откроют в 2021 году. При этом станцию "Стромынка" готовы построить уже к 2020 году. В состав участка также войдут "Шереметьевская", "Ржевская", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".