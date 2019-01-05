Еще 14 станций метро планируют открыть в Москве до конца 2019 года

До конца наступившего года в столице запланировано открытие еще 14 станций метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
"Мы ожидаем ввод на уровне 33 километров линий, 14 станций метро и два депо", – отметил Хуснуллин, подчеркнув, что работы ведутся уже с 3 января.
Ожидается, что движение по шести станциям северо-восточного участка БКЛ откроют в 2021 году. При этом станцию "Стромынка" готовы построить уже к 2020 году. В состав участка также войдут "Шереметьевская", "Ржевская", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".
Когда ветку "большое кольцо" замкнется, его ежегодный пассажиропоток может составить 380 миллионов человек.
В планах на ближайший год открытие перехода между станциями "Динамо" и "Петровский парк". По словам Хусниллина, это один из самых сложных участков.
30 декабря открылась "Савеловская" станция Большой кольцевой линии метро. Это произошло спустя 30 лет после запуска "Савеловской" станции Серпуховско-Тимирязевской линии. Новая станция стала 17-й за минувший год.
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