БКЛ метро достроят в 2022 году

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Большую кольцевую линию (БКЛ) достроят в 2022 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter. Он отметил, что БКЛ будет перевозить до 380 миллионов человек ежегодно.

"БКЛ, самая длинная линия метро в мире, будет достроена в 2022 году. Новое кольцо будет перевозить до 380 миллионов человек в год", – сообщил мэр Москвы.

В конце 2018 года, 30 декабря, в Москве заработала новая станция БКЛ "Савеловская". Примечательно, что ровно 30 лет назад – 31 декабря 1988 года – была открыта одноименная станция Серпуховско-Тимирязевской линии.

В конце декабря стало известно, что станции БКЛ "Зюзино" и "Калужская" на юго-западе Москвы оформят в футуристическом стиле. Эти две станции войдут в состав участка "Каховская" – "Улица Новаторов", открытие запланировано на 2020 год.