Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:50

БКЛ метро достроят в 2022 году

город мэр Москвы Сергей Собянин транспорт строительство общество

17:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Большую кольцевую линию (БКЛ) достроят в 2022 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter. Он отметил, что БКЛ будет перевозить до 380 миллионов человек ежегодно.

"БКЛ, самая длинная линия метро в мире, будет достроена в 2022 году. Новое кольцо будет перевозить до 380 миллионов человек в год", – сообщил мэр Москвы.

Фото: twitter.com/MosSobyanin

В конце 2018 года, 30 декабря, в Москве заработала новая станция БКЛ "Савеловская". Примечательно, что ровно 30 лет назад – 31 декабря 1988 года – была открыта одноименная станция Серпуховско-Тимирязевской линии.

В конце декабря стало известно, что станции БКЛ "Зюзино" и "Калужская" на юго-западе Москвы оформят в футуристическом стиле. Эти две станции войдут в состав участка "Каховская" – "Улица Новаторов", открытие запланировано на 2020 год.

На БКЛ запустят поезда "Москва"

город мэр Москвы Сергей Собянин транспорт строительство общество

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика