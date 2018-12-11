Территорию бывшего пивзавода напротив Белого дома превратят в парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Площадь нового парка, который появится на территории бывшего Бадаевского пивзавода напротив Белого дома, составит около пяти гектаров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора компании Capital Group Михаила Хвесько.

"Будет и общественная часть, и локальные зоны, выделенные непосредственно под жильцов, с естественным ландшафтом и другими приемами. Вся эта концепция очень грамотно ложится в тему проницаемости территории", – отметил Хвесько.

Он добавил, что набережная рядом с территорией завода тоже будет выполнять общественную функцию. На ней появятся магазины и рестораны.

Представитель компании пояснил, что проектировщики собираются сотрудничать с городскими властями, которые занимаются благоустройством участка от Киевского вокзала до гостиницы "Украина".

Рядом с парком построят многофункциональный жилой комплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров. Кроме того, специалисты отреставрируют исторические корпуса и приспособят их к современному пользованию. Концепцию жилого комплекса разработало швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на ВДНХ появятся экспоцентр, ландшафтный парк и аттракционы. Всего власти столицы создадут почти 300 тысяч квадратных метров новых площадей. Самыми важными работами, завершенными в этом году, Собянин назвал реставрацию павильонов "Космос" и "Земледелие", а также фонтана "Золотой колос".