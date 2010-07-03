Около 15 тыс квадратных метров асфальта заменили во дворах Покровского-Стрешнева

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 15 тысяч квадратных метров асфальта заменили во дворах Покровского-Стрешнево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры Северо-Западного административного округа столицы.

В пресс-службе добавили, что также в ходе комплексного благоустройства произведена замена 3,5 тысяч погонных метров бортового камня. Работы проходили в рамках программы "Мой район".

Ранее завершилось комплексное благоустройство 25 дворовых территорий в столичном районе Южное Тушино. В ходе работ специалисты отремонтировали асфальтобетонное покрытие, заменили бортовой камень, обустроили пешеходные дорожки, а также привели в порядок газоны.

Программа "Мой район" стартовала в 2018 году. Ее инициировали активные москвичи, которые направляли мэру свои пожелания по улучшению разных районов столицы.

