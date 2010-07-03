Благоустройство 25 дворов завершилось в Южном Тушине

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Комплексное благоустройство 25 дворовых территорий завершилось в столичном районе Южное Тушино.

Как сообщили в пресс-службе управы района, в ходе работ было отремонтировано асфальтобетонное покрытие и выполнена замена бортового камня.

Кроме того, приведены в порядок газоны и обустроены пешеходные дорожки. Работы были выполнены в рамках программы "Мой район".

Ранее благоустройство бульварной зоны вдоль улицы Туристской завершилось в Южном Тушине. При разработке проекта были учтены пожелания жителей.

Программа "Мой район" стартовала в 2018 году. Ее инициировали активные москвичи, которые направляли мэру свои пожелания по улучшению разных районов столицы.