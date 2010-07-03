Бронзового лося установили на северо-востоке Москвы

Фото: svao.mos.ru/

Скульптуру бронзового лося установили на главной аллее при входе в парк "Торфянка" на северо-востоке столицы.

Как сообщает пресс-служба префектуры СВАО, установка фигуры – один из завершающих этапов благоустройства.

Ход работ осмотрел префект Алексей Беляев при объезде территории округа. Он также пообщался с посетителями парка.

Обновленный парк "Торфянка" был открыт после реконструкции 31 август в рамках программы "Мой район".

Там проложили дорожку для любителей скандинавской ходьбы, на маршруте также поставили скамейки.

Был почищен пруд и установлены детские площадки, уличные тренажеры и столы для настольного тенниса.