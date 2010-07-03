Около 30 сибирских кедров высадят в Москве

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Высадка почти 30 сибирских кедров пройдет на северо-западе Москвы в рамках ежегодной природоохранной акции "Кедровое поле памяти".

Деревья посадят в парке "Москворецкий" в столичном районе Строгино, рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Проект "Кедровое поле памяти" стартовал в 2010 году при поддержке Мосприроды. Его инициатором стал ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Терехов.

Он посадил саженцы кедров в честь своих родственников и однополчан, погибших в годы войны. Кроме Терехова, участие в мероприятии примут школьники и волонтеры.

Ранее сообщалось, что этой осенью в Строгине также высадят 15 деревьев и 5865 кустарников в рамках программы "Миллион деревьев".