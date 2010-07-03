Растения сорта лох высадят в Таганском районе столицы

Фото: cao.mos.ru

Более 300 растений сорта лох высадят сотрудники ГБУ "Жилищник" в Таганском районе столицы.

Как сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа (ЦАО), озеленение осуществят в течение весенне-осеннего периода 2019 года.

Растения высадят на улицах Малые Каменщики, Нижегородской, Библиотечной и в других местах.

Ранее сообщалось, что в рамках в рамках программы "Миллион деревьев" в Таганском районе появятся 60 деревьев можжевельника виргинского.