Деревья и кустарники высадят в Замоскворечье до конца весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В столичном районе специалисты ГБУ "Жилищник" планируют высадить этой весной дереья и кустарники по 22 адресам. Работы будут проходить в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры Центрального административного округа Москвы.

"Кроме того, жители некоторых домов оставили заявки на проведение у них столичной акции "Миллион деревьев". Они сами смогли выбрать виды растений, которые посадят в их дворах", – приводятся в сообщении слова первого заместителя директора управляющей организации Елены Шаповаловой.

Как уточняется, новые деревья и кустарники появятся на улицах Большая Серпуховская, Большая Татарская, Валовая, Дубининская, Зацепа, Новокузнецкая, Садовническая, а также на Комсомольской набережной.

Кроме того, весной и осенью этого года в Таганском районе столицы высадят более 60 деревьев можжевельника виргинского. Озеленение на территории проведут специалисты государственного бюджетного учреждения "Жилищник" в рамках программы "Миллион деревьев".

Ранее сообщалось, что в мемориальном парке героев Первой мировой войны высадили яблони. Привести мемориал в порядок вышли студенты, школьники и работники местных организаций.