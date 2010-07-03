Можжевельник виргинского высадят в Таганском районе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Весной и осенью этого года в Таганском районе столицы высадят более 60 деревьев можжевельника виргинского, передает Агентство "Москва".

Озеленение на территории проведут специалисты государственного бюджетного учреждения "Жилищник" в рамках программы "Миллион деревьев".

Ранее сообщалось, что в мемориальном парке героев Первой мировой войны высадили яблони. Привести мемориал в порядок вышли студенты, школьники и работники местных организаций.

Люди провели генеральную уборку после зимы и высадили несколько десятков деревьев.